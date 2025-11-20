Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia, avançada pelo Correio da Manhã, revela que Markl deu inicialmente entrada no Hospital de Cascais, tendo depois sido transferido para o Hospital de São Francisco Xavier. O JN avança que fontes próximas de Nuno Markl garantem que ele permanece em vigilância, acompanhado de perto pela equipa médica.

Nuno Markl está presente regularmente nas Manhãs da Rádio Comercial, para além de também estar no programa Taskmaster, da RTP1. As gravações desde segundo, que já vai na sua sétima temporada, terminam esta semana.

