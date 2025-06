Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as 19h00 e as 23h30 de sábado, será possível assistir de forma gratuita a sessões de leituras encenadas “dando voz a 15 autoras e autores europeus, um roteiro urbano e literário que cruza a palavra com espaços inesperados da cidade”, refere a organização.

Este ano estarão presentes a escritora belga Emmanuelle Pirotte, o grego Yannis Mavritsakis, a luxemburguesa Carla Lucarelli, a romena Sorina Rîndasu e o português David Machado.

Na Nouvelle Librairie Française. Maria d’Oliveira fará uma leitura de “Ainda Estamos Vivos”, de Emmanuelle Pirotte, um romance que é uma história de sobrevivência sobre uma menina judia e um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial.

Yannis Mavritsakis marca presença em Lisboa para ver uma interpretação da peça de teatro “Vitriol / Vitrioli”, pelo ator Henrique Gomes no Museu Banksy. A peça já passou pelo Teatro Nacional da Grécia e pelo Festival de Avignon, em França.

No átrio da estação de metro de São Sebastião vai estar a atriz Carolina David a dar voz às histórias do livro de contos “Estaleiros do Desejo”, de Carla Lucarelli.

A poeta romena Sorina Rîndasu apresentará “O reino da disfunção”, com uma leitura de poemas pelo ator Nuno Pinheiro no Museu Banksy.

David Machado verá excertos do romance “Os dias do ruído” serem lidos pela atriz Sónia Balacó no Centro de Arte Moderna, da Fundação Calouste Gulbenkian. Publicado em 2024, “Os dias do ruído” conta a história de Laura, uma mulher cuja vida muda após matar um terrorista islâmico.

Além destas cinco sessões, com a presença dos próprios autores, a Noite da Literatura Europeia contará com a leitura de, entre outros, "Kairos", de Jenny Erpenbeck (Alemanha), que venceu o International Booker Prize, "Maus Hábitos", primeira obra da escritora Alana S. Portero (Espanha), “A Parede”, de Marlen Haushofer (Áustria), e “Orbital”, de Samantha Harvey (Reino Unido), que venceu o Booker Prize.

De acordo com a organização, as sessões dedicadas à literatura da Alemanha, Áustria, Espanha, Estónia, Finlândia, Grécia, Irlanda, Polónia, Reino Unido e Roménia vão contar com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A Noite da Literatura Europeia é uma iniciativa da EUNIC Portugal, rede que reúne institutos culturais e embaixadas de países da União Europeia, nascida em Praga em 2006 e que teve a sua primeira edição portuguesa, em Lisboa, em 2013.

Esta iniciativa volta a acontecer em junho, integrada nas Festas de Lisboa, depois de, em 2024, ter decorrido no outono.

O programa completo pode ser consultado aqui.