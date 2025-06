“O treinador português Ricardo Sá Pinto, de 52 anos, assinou um contrato com a equipa durante um ano, após um acordo com a direção do Esteghlal”, refere a nota publicada por ambos nas redes sociais.

Sá Pinto orientou o Esteghal na época de 2022/23, conquistando, então, a Supertaça do Irão.

De acordo com a assessoria de imprensa do antigo internacional português, “Sá Pinto viajará para o Irão assim que estiverem reunidas as condições de segurança totais”.

Segundo a mesma fonte, existe a possibilidade de o estágio de pré-época ser fora do país e, nesse caso, “Sá Pinto junta-se à equipa diretamente no estágio”.

Na carreira de treinador, de mais de 20 anos, Sá Pinto orientou clubes de 10 países, entre os quais Sporting, Standard Liège, Sporting de Braga, Légia Varsóvia, Vasco da Gama, OFI Creta, Atromitos, Estrela Vermelha, Belenenses, Al Fateh, Gaziantep, Moreirense, APOEL e Raja Casablanca.

A chegada do treinador português ao Irão coincide com a atual guerra do país contra Israel e Estados Unidos.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.