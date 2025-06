Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a APE – que atribui o prémio com o patrocínio da Câmara Municipal de Braga – lembrou que Fernando Batista, Guilherme d’Oliveira Martins e Isabel Cristina Mateus compuseram o júri da 8.ª edição do galardão.

“Partindo de uma viagem atribulada no Chile o autor reflete sobre a existência humana e sobre os mistérios do cosmos no deserto de Atacama, encarado como uma janela sobre o tempo e a evolução do mundo. Os dramas humanos de um país marcado pela violência levam-nos, porém, à esperança, através da chama que ilumina pelo que somos na nossa singularidade irrepetível”, escreveu o júri na argumentação da atribuição do prémio, que Afonso Cruz recebe pela segunda vez, depois da conquista em 2019 por “Jalan Jalan”.

A esta 8.ª edição da Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga concorreram obras em português e de autores portugueses publicadas no ano de 2024.

O prémio tem um valor monetário associado de 12.500 euros.

Nascido na Figueira da Foz, em 1971, Afonso Cruz é escritor e artista multidisciplinar, nomeadamente ilustrador, fotógrafo e música, e, nos tempos livres, produz cerveja artesanal. Trabalhou ainda como cineasta durante mais de uma década.

Como recordou a APE, na biografia partilhada no anúncio do prémio, em menos de 20 anos de carreira literária Afonso Cruz foi distinguido com galardões nacionais e internacionais, entre os quais Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, Prémio Fernando Namora, prémios SPA para Melhor Livro Infantil e para Melhor Livro de Ficção Narrativa, Prémio Literário Maria Rosa Colaço, Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Brasil e Prémio Ibérico Álvaro Magalhães.