Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao longo de nove dias de exposição, a FIA Lisboa recebe artesanato de 31 países, em cerca de 500 expositores. Este ano, o país convidado é a Costa do Marfim, o que permitirá "uma viagem inesquecível à alma da África Ocidental", através de um "universo de cores, ritmos e tradições, artesanato autêntico e gastronomia exótica".

"Viajar por culturas e tradições sem sair de Lisboa: é isso que a FIA Lisboa oferece com a sua vasta área dedicada ao artesanato internacional. Artesãos de todo o mundo trazem consigo saberes antigos, matérias-primas únicas e histórias que se contam em cada objeto. Uma celebração da diversidade, da autenticidade e do talento global — perfeita para quem gosta de peças com alma e origem", é explicado quanto aos expositores internacionais.

Nos stands internacionais estão, por exemplo, peças de artesanato da Terra Santa (Estrela de Belém, 2D56), de Cuba (Amado Luna Ramirez, 2D20) ou da Índia (Indian Karigari, 2E47).

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No que diz respeito à representação nacional, há diversidade "de norte a sul, passando pela ilhas", com peças de vários locais, como é o caso das Caldas da Rainha, que leva artesanato e bordados, assim como Viana do Castelo. Há também representação ao nível gastronómico com várias iguarias, como é o caso das cerejas do Fundão ou da carne marinhoa, um produto de origem portuguesa com Denominação de Origem Protegida.

"O artesanato português é um espelho da nossa identidade, história e criatividade. Na FIA Lisboa, damos palco aos mestres e novas gerações que mantêm vivas técnicas ancestrais e reinventam a tradição com novas formas e materiais. Da filigrana aos bordados, dos têxteis à cerâmica, da joalharia à cestaria — cada peça é um pedaço de Portugal para descobrir, apreciar e levar consigo", diz a organização.

A feira internacional de artesanato conta também com momentos musicais ao longo dos dias e workshops de vários temas, para miúdos e graúdos. A área de restauração abre às 12h30 e tem entrada gratuita até às 14h30.

Os bilhetes para a FIA podem ser comprados online ou no local. Os preços variam entre os 6€ e os 20€, conforme a modalidade escolhida: há bilhetes individuais e packs para famílias. A entrada é gratuita até aos dez anos.