Pela primeira vez, a estrutura cultural que une os municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira leva para fora do território de origem o seu modelo singular de cruzamento entre criação artística, teatro amador e projeto pedagógico. A apresentação oficial realizou-se em Ponteareas, em parceria com entidades culturais galegas.

“É neste ir e vir, dentro e fora do território dos cinco municípios do Alto Minho, que pensámos e projetámos a atividade para esta temporada e para o futuro”, explicou Fátima Alçada, diretora geral e artística das Comédias do Minho, em comunicado.

Pontes culturais entre Portugal e Galiza

Mais do que uma mostra ou uma digressão, a “Ocupação Minhota” pretende reforçar as ligações culturais entre a Galiza e o Alto Minho, ao mesmo tempo que projeta internacionalmente o trabalho da companhia. O evento conta com o apoio da Xunta da Galícia, da Diputación de Pontevedra, do Centro Dramático Galego e do município de Ponteareas.

Durante seis dias, Pontevedra acolhe um programa que percorre os três eixos fundamentais das Comédias do Minho: a companhia profissional, o trabalho com grupos amadores e o projeto pedagógico.

O cartaz inclui o espetáculo “Chegar a tempo ou sobre o desaparecimento”, criado em parceria com o Teatro do Vestido, a peça comunitária “C…”, do grupo +TAC de Paredes de Coura, e ainda “O Duelo e Outras Histórias”, dirigido por Joana Providência para escolas e famílias. Haverá também oficinas de formação, ações pedagógicas e o encontro Conversas do Minho, que junta técnicos e responsáveis galegos para conhecerem o trabalho desenvolvido a sul do rio.

Raízes locais, projeção internacional

Criadas em 2004, as Comédias do Minho nasceram com o objetivo de levar o teatro às aldeias do Vale do Minho, sempre em ligação estreita com as comunidades locais. Com a “Ocupação Minhota”, o projeto expande-se, sem perder as suas raízes: a arte como espaço de escuta, relação e transformação.

