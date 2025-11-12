Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O espetáculo convida o público a acompanhar as irmãs enquanto mergulham nos vídeos feitos pelo pai, explorando o delicado tecido das memórias de infância e revisitando momentos que moldaram a sua relação e personalidade.

Sobre o projeto, as artistas explicam: “Eu e a Inês, e eu e a Teresa, nascemos no mesmo dia com dois anos de diferença e o sol nas duas estrelas mais brilhantes da constelação de gémeos – Castor e Pollux. Neste projeto, com cariz declaradamente biográfico, mergulhando nos vídeos feitos pelo nosso pai, registo do nosso crescimento e da história do nosso afeto, revisitaremos cúmplices e íntimas, as perguntas, os jogos, as viagens, os lugares e as músicas onde cresceram as raízes das nossas personalidades, tão iguais quanto diferentes”.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

As sessões para escolas terão lugar nos dias 14 e 21 de novembro às 10h30 e nos dias 19 e 20 de novembro às 10h30 e 14h30. Para famílias, as apresentações ocorrem 15 e 22 de novembro às 16h30 e 16 e 23 de novembro às 11h30 e 16h30.

Este espetáculo promete ser uma experiência íntima e sensível, explorando memórias, afetos e cumplicidades familiares, enquanto atravessa a vida das artistas desde a infância até à formação das suas identidades.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.