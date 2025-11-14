Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este ano, o valor total dos prémios ultrapassa os 50 mil euros, a par de um número reforçado de contratos e parcerias com instituições artísticas de referência a nível mundial — um sinal da consolidação do concurso no circuito internacional.

Uma semana inteiramente dedicada à voz

Mais do que uma competição, o Cascais Ópera assume-se como uma celebração da arte vocal, reunindo jovens cantores de diferentes culturas e gerações. A 3.ª edição inclui provas ao vivo, masterclasses, um concerto de semifinalistas e, pela primeira vez, um concerto de abertura aberto ao público, marcando o início de uma semana dedicada ao canto lírico em Cascais.

Na edição anterior, o concurso recebeu mais de 340 candidaturas provenientes de 49 países, confirmando a sua crescente relevância global. Este ano, podem candidatar-se cantores de todas as nacionalidades, com idades entre os 18 e os 32 anos, e de todas as tipologias vocais.

As candidaturas decorrem exclusivamente online, até 15 de janeiro de 2026, através do site oficial do concurso.

Etapas em Cascais e final na Gulbenkian

Toda a competição decorre em espaços emblemáticos de Cascais, com entrada gratuita (sujeita à lotação das salas). A grande final terá lugar no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, acompanhada pela Orquestra Sinfónica de Cascais.

O painel de jurados é presidido pelo renomado barítono Sergei Leiferkus e integra figuras de peso do panorama operático internacional, como Antonio Pirolli, Catarina Sereno, Christina Scheppelmann, Eline de Kat, Erik Malmquist, Ferruccio Furlanetto, Fredrik Andersson, Ivan van Kalmthout, Juliane Banse e Karen Stone.

Mais de 50.000 euros em prémios e contratos internacionais

A 3.ª edição apresenta um conjunto alargado de prémios monetários e oportunidades profissionais, incluindo atuações em festivais e instituições de prestígio.

Prémios monetários:

Grand Prix – 12.000 €

1.º Prémio “Teresa Berganza” (voz feminina) – 8.500 €

1.º Prémio “Maurício Bensaude” (voz masculina) – 8.500 €

2.º Prémio – 5.000 €

3.º Prémio – 3.500 €

Prémio “Carlos Gomes” – contrato com o Festival Amazonas de Ópera (Brasil) + até 3.000 € para viagens

Melhor Cantor <25 anos – 2.500 €

Prémio do Público RTP – 1.500 €

Prémio de Finalista – 1.500 € por finalista não premiado

Contratos artísticos incluem atuações no:

Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”, Festival Internacional de Música de Marvão, Festival Internacional de Piano do Algarve, Istanbul State Opera and Ballet, Ópera na Academia e na Cidade, Orquestra Alma Mater, e Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras — cada um acompanhado de 1.000 €.

Cascais como palco internacional da ópera

Entre as paisagens de Cascais e a proximidade de Lisboa, o concurso reforça o posicionamento de Portugal como destino de excelência para o canto lírico. A organização é da Associação CIVOC, Câmara Municipal de Cascais e Fundação D. Luís I, com apoio da Fundação ”la Caixa” (em parceria com o BPI), Égide – Associação Portuguesa das Artes, Fundação Millennium bcp, Turismo de Cascais, Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros. A RTP é o parceiro media oficial, sendo o Teatro Nacional de São Carlos o parceiro institucional.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.