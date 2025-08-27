Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a BBC, a caixa de madeira revestida a chumbo foi selada em 1991, durante a cerimónia de colocação da primeira pedra do edifício Variety Club, inaugurado em 1994. Entre os itens encontrados estavam um CD de Rhythm of Love, de Kylie Minogue, um televisor de bolso, uma calculadora solar e até um passaporte.

Os objetos foram escolhidos por duas crianças vencedoras de um concurso do programa Blue Peter. David Watson, então com 11 anos, selecionou o CD da cantora australiana, uma folha de papel reciclado e um passaporte. Já Sylvia Foulkes, de 9 anos, optou por moedas britânicas, sementes de árvore e um holograma em forma de floco de neve.

A cápsula deveria permanecer enterrada por “centenas de anos”, mas foi desenterrada para dar lugar à construção de um novo centro de tratamento oncológico infantil. Apesar de alguns danos visíveis, a maioria dos objetos manteve-se intacta, incluindo uma edição do jornal The Times do dia do enterro, com manchetes sobre Mikhail Gorbachev e a Guerra do Golfo.

Diana, que passou a ser presidente do hospital em 1989, visitou várias vezes as crianças internadas antes da sua morte em 1997 e ajudou pessoalmente na escolha dos itens.

De acordo com a BBC, a abertura da cápsula contou com a participação de funcionários do hospital que trabalhavam lá em 1991 ou que nasceram nesse ano. A cerimónia relembrou um evento semelhante ocorrido em 1872, quando a então Princesa Alexandra também enterrou uma cápsula no local, esta, porém, nunca foi encontrada.

O novo centro de oncologia pediátrica do Great Ormond Street Hospital será “um recurso nacional para o tratamento de cancros infantis” e ajudará as equipas clínicas a desenvolver “tratamentos mais eficazes e menos agressivos” para as crianças, anunciou a instituição.