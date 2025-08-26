Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma vítima de abuso sexual infantil pediu diretamente a Elon Musk que impeça a divulgação de ligações com imagens do abuso na rede social X, propriedade do empresário.

"Ouvir que o abuso que sofri, e o abuso que tantos outros sofreram, ainda está a ser divulgado e comercializado aqui é revoltante", disse "Zora" (nome fictício) à BBC, que vive nos Estados Unidos e foi abusada há mais de 20 anos. "Cada vez que alguém vende ou partilha material de abuso infantil está a alimentar diretamente o abuso horrível original", diz.

Investigação expõe rede internacional

A BBC encontrou imagens de Zora durante uma investigação ao comércio global de material de abuso sexual infantil, avaliado em milhares de milhões de dólares pelo Instituto Global de Segurança Infantil, Childlight. O conteúdo estava entre inúmeras fotos e vídeos oferecidos para venda numa conta da rede X, que direcionava interessados para contactos no Telegram.

As transações ligavam-se a uma conta bancária em Jacarta, na Indonésia. Embora o homem identificado negue envolvimento, os dados apontam para a utilização do seu nome em várias transferências.

Zora foi abusada por um familiar nos EUA, cujo caso resultou em condenação. Contudo, as imagens do crime já circulavam globalmente e continuam a ser comercializadas: "O meu corpo não é uma mercadoria. Nunca foi e nunca será", afirmou ao mesmo orgão de comunicação.

A resposta das plataformas

O X declarou ter "tolerância zero" para com o tipo de material e garantiu estar a investir em tecnologias de deteção avançada, com colaboração da National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) e as autoridades policiais.

Também o Telegram respondeu que em 2025 já bloqueou mais de 565 mil grupos e canais ligados à difusão de material ilegal e que conta com mais de mil moderadores ativos.

Linhas de apoio violência sexual Em Portugal existem algumas organizações para apoiar sobreviventes de violência sexual. APAV Linha de apoio à vítima: 116 006

Associação de Mulheres Contra a Violência Linha de emergência: 21 380 21 65

O Footsteps to Inspire está também aberto às suas histórias. Se foi vítima de violência sexual, pode entrar em contacto com Claire McFarlane através da página do projeto (em inglês). Linhas de emergência Para vítimas de violência doméstica, a Segurança Social disponibiliza a linha de emergência gratuita 144. Para situações em que precisa de apoio urgente, ligue 112.

Apesar disso, ativistas do coletivo Anonymous denunciaram à BBC que comerciantes conseguem criar centenas de contas quase idênticas sempre que uma é eliminada e continuam a oferecer "pacotes VIP" de fotos e vídeos a pedófilos.

O apelo da vítima

Confrontada com a descoberta de que imagens do abuso continuam a ser trocadas através do X, Zora deixou uma mensagem pública a Musk.

"O nosso abuso está a ser partilhado, trocado e comprado na sua app. Se agiria sem hesitação para proteger os seus filhos, peço-lhe que faça o mesmo connosco. O tempo para agir é agora".