O Leilão Solidário Joyeux, com curadoria da ArtForm (consultora de arte), conta com 32 obras de artistas contemporâneos como Vhils, Joana Vasconcelos, Pedro Cabrita Reis, José Loureiro, Bruno Castro Santos e Manuel Caeiro. Tal como revela a nota de imprensa, as peças foram doadas pelos próprios artistas, "refletindo a crença de que a arte pode ser um motor de mudança social".

"A arte tem o poder de nos provocar, de nos fazer sentir e de nos colocar nos olhos do outro. É esse poder que nos permite aproximar pessoas e celebrar a diferença.", afirma, em comunicado, Filipa Pinto Coelho, presidente da Associação VilacomVida e CEO do Café Joyeux Portugal.

A licitação decorre online, através da plataforma cml.liveauctions.pt, da Cabral Moncada Leitões, casa de leilões em Lisboa e parceira do evento. O leilão é feito em tempo real e a licitação de forma remota. Os interessados devem registar-se até três horas antes do início do leilão.

O valor total das receitas reverte a favor do Café Joyeux, permitindo reforçar o trabalho de formação, integração e empregabilidade de pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, através da Associação VilacomVida.

O Café Joyeux nasceu em França, em 2017, e é a primeira família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos. Em Portugal, o primeiro café-restaurante abriu em 2021 na Rua de São Bento, em Lisboa, pelas mãos da Associação VilacomVida.

A VilacomVida é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, fundada em 2016 por um grupo de pais de crianças e jovens com Dificuldades Intelectuais e do Desenvolvimento, como Trissomia 21 e Perturbações do Espectro do Autismo .

Para além dos cinco Cafés Joyeux , em Lisboa e Cascais, a associação também gere uma loja da Zara Home, situada no Freeport Lisboa Fashion Outlet, em Alcochete, parte do projeto "For & Form" como Filipa Pinto Coelho explicou ao 24notícias, "o grupo Inditex já tinha este conceito e, tal como Portugal foi o primeiro país fora de Espanha a abrir uma loja Zara Home, também fazia sentido termos acesso a este conceito for&from. Tentaram depois encontrar um parceiro de confiança. Ouviram falar de nós na gestão dos cafés Joyeux e entraram em contacto connosco".

Segundo o comunicado enviado às redações, com o Café Joyeux e a Zara Home, a associação conta com um total de 52 pessoas com diversidade funcional.

