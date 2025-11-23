Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A chef e proprietária de restaurantes Skye Gyngell, uma das figuras mais influentes na promoção do uso de produtos locais e sazonais, morreu aos 62 anos, diz o The Guardian.

Nascida em Sydney, a 6 de setembro de 1963, Gyngell destacou-se como uma das primeiras vozes mediáticas a defender uma culinária assente na proximidade à terra e no respeito pelos ciclos naturais. A sua abordagem pioneira ganhou forma com a criação, praticamente a partir do zero, do restaurante Petersham Nurseries Cafe, em Richmond, no sudoeste de Londres, que viria a conquistar uma estrela Michelin.

A morte da chef foi anunciada numa declaração da família e amigos, que referiu que Gyngell morreu a 22 de novembro, em Londres, rodeada pelos seus entes queridos.

Filha do conhecido apresentador Bruce Gyngell — a primeira pessoa a aparecer na televisão australiana, em 1956 — e da designer Ann Barr, Skye Gyngell iniciou o seu percurso académico em Direito na Universidade de Sydney. Contudo, o contacto com o mundo da gastronomia surgiu cedo, quando começou a trabalhar numa delicatessen. A paixão pela cozinha levou-a depois a Paris, onde estudou na École de Cuisine La Varenne, sob a orientação de Anne Willan, tendo mais tarde integrado o restaurante Dodin-Bouffant, detentor de duas estrelas Michelin.

A chef mudou-se posteriormente para Londres, onde trabalhou no Dorchester, com Anton Mosimann, e no French House, em Soho, com Fergus e Margot Henderson. Tornou-se depois uma das principais impulsionadoras do movimento slow food, iniciativa nascida em Itália nos anos 80 para preservar tradições culinárias e promover uma abordagem “boa, limpa e justa” à alimentação.

Gyngell dedicou-se também ao ensino e ao catering privado, tendo trabalhado para clientes como Nigella Lawson, Charles Saatchi, Madonna e Guy Ritchie. Mais tarde, tornou-se editora de gastronomia na revista Vogue.

Em 2004, regressou em pleno à restauração ao visitar Petersham House, a villa do século XVIII pertencente a Lord Burlington, onde viria a abrir o Petersham Nurseries Cafe. Acrescentou outros projetos de sucesso ao seu percurso, incluindo o restaurante Spring, em Somerset House, e os espaços Marle e Hearth, em Heckfield Place, no condado de Hampshire. Marle recebeu uma estrela Michelin verde em 2022, distinção que manteve anualmente.

Em 2023, Gyngell foi diagnosticada com carcinoma de células de Merkel, uma forma rara e agressiva de cancro da pele. O tratamento afetou temporariamente o seu paladar e olfato.

A chef foi casada com Thomas Gore entre 1989 e 1996, de quem teve a filha Holly. Deixa ainda outra filha, Evie, fruto da relação com James Henderson.

