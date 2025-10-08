Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O maior evento de balonismo em Portugal volta a encher de cor e magia os céus do Alto Alentejo, entre 8 e 13 de novembro de 2025, com voos diários, o tradicional Night Glow e uma grande novidade: os batismos de voo cativo, abertos a todas as idades", diz a organização em comunicado.

O evento contará com a participação de cerca de 30 equipas provenientes de Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica.

"Durante seis dias, o público poderá assistir e participar em duas sessões diárias de voos em balão de ar quente — ao nascer do sol e após o almoço", é frisado.

A organização fica, como habitualmente, a cargo da Publibalão, em cooperação com o Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo, empresa e associação pioneiras na prática e promoção do balonismo em Portugal.

Voos livres e voos cativos

Há dois tipos de voos neste festival: voos livres e voos cativos. Segundo a organização, "os voos livres permitem uma verdadeira viagem pelos céus alentejanos, descolando de um local e aterrando noutro. Cada voo tem a duração de até 1 hora (atividade total até cerca de 4 horas)".

Será possível aceder a estes voos através da aquisição de Pulseiras Solidárias, brevemente disponíveis online.

Já os batismos de voo cativo consistem numa "experiência onde o balão está fixo ao solo, subindo apenas alguns metros e descendo no mesmo ponto, com duração aproximada de 5 minutos por subida". As inscrições também vão estar disponíveis no site.

De recordar que "ambas as experiências têm inscrições separadas e limitadas à capacidade dos balões participantes e apenas poderão ocorrer em caso de condições meteorológicas apropriadas para a prática da atividade em total segurança, sempre e somente com o aval da direção técnica do festival".

__

