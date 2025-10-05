Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão de suspender as operações foi tomada às 22h16 de sábado (20h16 em Lisboa), após aviso da agência de vigilância aérea Oro Navigajica. O tráfego aéreo foi retomado pelas 05h50 (03h50 em Lisboa), vinte minutos depois da hora inicialmente prevista, segundo a operadora do aeroporto.

Durante o encerramento, os voos com destino a Vilnius foram desviados para Kaunas, no centro-sul da Lituânia, e para aeroportos na Letónia e na Polónia. Um voo com destino a Helsínquia acabou por ser cancelado.

A ocorrência soma-se a uma série de incidentes semelhantes registados recentemente em vários países europeus, com autoridades da União Europeia a suspeitarem de envolvimento russo em voos não identificados sobre locais sensíveis.

A interrupção em Vilnius ocorreu pouco depois de episódios idênticos na Alemanha, onde o aeroporto de Munique foi encerrado duas vezes entre quinta e sexta-feira devido ao avistamento de drones. O tráfego aéreo foi retomado gradualmente no sábado de manhã, depois de mais de 170 voos cancelados e cerca de 6.500 passageiros afetados.

Incidentes semelhantes também foram registados na Bélgica, Noruega e Dinamarca, com drones observados sobre bases militares e infraestruturas críticas. Moscovo, no entanto, tem negado qualquer envolvimento nestes acontecimentos.

