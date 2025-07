De acordo com a organização do evento, "o público poderá participar numa programação rica e variada, pensada para todas as idades e interesses: exposições, concertos, workshops, conversas, atividades para crianças e gastronomia. Será uma verdadeira homenagem à identidade, resiliência e criatividade do povo palestiniano".

"Mais do que um encontro cultural, A Day of the Sunbird assume também uma missão solidária: angariar fundos para a ONG Seeds of Hope, que promove espaços de educação e apoio emocional a crianças em Gaza. A totalidade da receita obtida com a venda de bilhetes será doada à organização. Os bilhetes têm um valor acessível e garantem acesso a todas as atividades do dia", é explicado.

Participam neste gesto "mais de 40 artistas, músicos, escritores, poetas, chefs e ativistas de diferentes origens", de forma a "partilhar a sua arte e reforçar a consciência coletiva sobre a situação humanitária na Palestina".

O que vai acontecer?

Exposição “Where We Land” — confronta o vazio deixado pela ocupação israelita. Cada peça é um convite para uma paisagem de reflexão profunda;

"Hawiyya - A Palestinian conversation" — uma partilha de experiências e vivências entre palestinianos;

Mesa-redonda com ativistas e cineastas — explorará o cinema como uma ferramenta na luta por justiça;

Workshop de Dabkeh — dança folclórica tradicional da Palestina, pelos Handala;

Sabores do Levante e Irão — refeição preparada por chefs e restaurantes que apoiam a causa palestiniana em Lisboa;

Atividades para crianças durante a tarde — pela organização Parents for Peace e Lara Aladina;

Concerto coletivo — músicos de várias origens culturais, incluindo Milhanas, Cristina Clara e Diego El Gavi, prestarão homenagem ao povo palestiniano. No fim do dia, um coro de mais de 30 músicos locais vai cantar em uníssono por esta causa.

Os bilhetes e programação completa podem ser encontrados aqui.