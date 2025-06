Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob o tema genérico “Fantasiar o Futuro”, o festival, que assinala este ano a quinta edição no Museu Nacional Ferroviário (MNF), no Entroncamento, distrito de Santarém, apresenta uma “programação contemporânea” e “multidisciplinar”, com concertos, filmes, exposições, literatura, feira do livro, oficinas e muitas atividades ‘steampunk’ para todas as idades, informa a organização em comunicado.

O cartaz musical da edição deste ano integra concertos de Expresso Transatlântico e Selma Uamusse (dia 12), Bateu Matou, Mão Morta, Sarah MacCoy e DJ set de “forest” (dia 13), com Bia Maria e Memória de Peixe a atuarem no último dia do evento (dia 14 de setembro).

Com uma programação que aprofunda um maior diálogo entre a estética Vapor e projetos mais transversais, a edição deste ano marca também a estreia de nomes internacionais na programação, com Sarah McCoy a viajar desde Nova Orleães (EUA) para um concerto de voz e piano no palco principal do festival.

Marcado pelo espírito ‘steampunk’ — com o apoio da Liga Steampunk de Lisboa –, o Festival Vapor mantém uma linha ‘punk’ em várias atividades e em fusão com uma programação musical que vai do ‘rock’ ao ‘folk’, às sonoridades da tradição portuguesa e à música eletrónica.

“Artes, tecnologia e ciência como bases de um futuro melhor, mais diverso, inclusivo e sustentável. No Vapor, resgatamos a história e celebramos a fantasia como motor da criatividade, essencial para imaginar novos futuros”, refere a organização.

O ‘steampunk’ é um subgénero da ficção científica, uma “corrente estética que assenta num passado em que paradigmas tecnológicos modernos ocorrem mais cedo do que na História real” e que “associa características do movimento punk ao desenvolvimento proporcionado pela tecnologia do vapor”, aplicada às locomotivas e outras máquinas, num ambiente do século XIX.

Atualmente, a estética ‘steampunk’ inclui diversas expressões artísticas cruzando estilos do século XIX com a atualidade e elementos do universo do fantástico, sendo que, no Festival Vapor, “a música convive lado a lado com uma das mais importantes coleções europeias de património ferroviário”.

“Um dos maiores museus ferroviários europeus, com uma exposição permanente de património ferroviário, também ela considerada uma das melhores da Europa, que habita edifícios industriais extraordinários da época do início da tecnologia do vapor, é o cenário certo para este festival, que através de diversas atividades para toda a família explora a estética ‘steampunk’ e a sua aplicação à música, à literatura, à moda e às artes”, lê-se em nota informativa do MNF.

Os bilhetes custam, até 31 de agosto, 15 euros (passe de três dias) e seis euros (bilhete diário), e estão à venda na BOL, Ticketline e ‘site’ do Museu Nacional Ferroviário.

Mais informações em festivalvapor.entroncamento.pt, no Instagram e no Facebook.