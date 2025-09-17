Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Intitulado “O Comunicador – 60 Anos de Carreira”, o espetáculo combina teatro musical, humor e emoção, recriando alguns dos momentos mais marcantes do percurso do comunicador. Entre eles, estarão o célebre “Jogo da Mala” e o concurso “Palavra Puxa Palavra”, que fizeram história na rádio e televisão portuguesas.

António Sala sobe ao palco acompanhado por um grupo de atores, músicos e bailarinos, numa viagem que celebra a memória coletiva de várias gerações de ouvintes e espetadores. O objetivo é proporcionar uma experiência única, revivendo episódios que marcaram não só a sua vida profissional, mas também a de quem o acompanhou ao longo dos anos.

Figura incontornável da comunicação em Portugal, António Sala mantém a mesma energia e paixão que o distinguiram desde os primeiros passos no mundo da rádio. Aos 60 anos de carreira, promete um espetáculo onde a nostalgia e a celebração andam de mãos dadas.

Os bilhetes já estão disponíveis e o espetáculo tem classificação etária M/12. Podem ser adquiridos aqui.

