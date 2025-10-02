Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Anne Applebaum marca presença no Festival FÓLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos.

No segundo dia de festival, 10 de outubro, a autora norte-americana participa numa mesa-redonda com Raquel VazPinto, que conta com a moderação de Germano Almeida.

Vencedora do Prémio Pulitzer, com “Gulag: Uma História”, Anne Applebaum é autora de obras de referência como “Autocracia, Inc.”, “A Cortina de Ferro”, “Fome Vermelha” e “O Crepúsculo da Democracia”, traduzidas em dezenas de países e amplamente reconhecidas pela crítica internacional.

De 9 a 19 de outubro, o Festival FÓLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos celebra uma década. São esperadas mais de 450 iniciativas.

O programa do FÓLIO conta ainda com José Eduardo Agualusa, Raquel Varela, João Carlos Melo, Nelson Nunes, Alexandre Castro Caldas, José Eduardo Franco e António Cândido Franco, entre outros autores.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.