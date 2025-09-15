Ângelo Fernandes junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 25 de setembro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Neblina", o seu mais recente livro, publicado pela Oficina do Livro.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa.

Neste que é o seu primeiro romance, Ângelo Fernandes, vencedor em 2004 do Prémio Nacional de Escrita Para Teatro e fundador da associação Quebrar o Silêncio, traz uma história crua e perturbadora sobre as sombras que nos habitam e o preço atroz de enterrar uma verdade que, após três décadas, finalmente se recusa a ficar calada.

"Neblina" explora as sinuosidades de uma família enclausurada em segredos entre pactos de silêncio e conveniências tácitas. Uma narrativa que se debruça sobre um tema sensível e profundamente atual – o abuso sexual de crianças – sem resvalar em clichés ou abordagens populistas.

"Quis centrar-me nas diferentes facetas que uma família pode revelar quando se toca num tabu como este: o que se diz, mas também o que não se diz, o que se cala e as mensagens que passam nas entrelinhas dos silêncios. Creio que nada é linear e cada personagem guarda múltiplas dimensões na forma como se definem no presente e como revisitam o passado", relata o autor.

Ângelo Fernandes nasceu em Setúbal, em 1981. Formou-se em Ensino Básico e trabalhou em áreas tão distintas como o teatro e a fotografia de cena, o design gráfico e a moderação 3D. Em 2017, fundou a Quebrar o Silêncio, a primeira associação portuguesa de apoio a homens e rapazes sobreviventes de violência sexual.

É autor do livro "De que Falamos Quando Falamos de Violência Sexual Contra Crianças" e colabora regularmente com o 24notícias, onde escreve sobre abuso sexual.

Iniciou-se aos 20 anos na escrita, com peças de teatro. Na ficção, interessa-se por explorar as dinâmicas familiares, as regras sociais que influenciam o nosso comportamento e as contradições com que todos lidamos.