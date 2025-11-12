Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa, com o apoio do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, vai produzir ficheiros de audiodescrição e legendas descritivas para duas obras nacionais — uma longa-metragem e uma curta-metragem de produção ou co-produção nacional — que deverão estrear-se nos cinemas a partir do segundo trimestre de 2026. Os recursos de acessibilidade serão disponibilizados através de uma aplicação móvel que permite o acesso nas salas de cinema, acompanhados por suporte técnico especializado da equipa AMPLA.

Para participar, as candidaturas devem ser enviadas exclusivamente por e-mail para bolsaampla@gmail.com, num único ficheiro em PDF de até 5 MB, contendo informações gerais do filme, contactos, estimativa de estreia comercial, plano de distribuição, link de visualização, ficha técnica e lista de festivais e prémios.

Podem concorrer produtoras cinematográficas portuguesas legalmente constituídas que tenham produzido, em 2024 ou 2025, longas-metragens (mais de 60 minutos) ou curtas-metragens (até 20 minutos), independentemente do género. Os filmes devem ter sido selecionados para uma secção competitiva de um festival internacional em território nacional e num dos festivais internacionais de Grupo I ou Grupo II definidos pelo ICA. A longa-metragem deverá ainda ter previsão de estreia comercial em 2026.

Sobre a iniciativa, Rita Gonzalez, fundadora da AMPLA, afirmou: “Queremos que a inclusão deixe de ser uma exceção e passe a ser parte natural da criação cinematográfica. A Bolsa AMPLA é um passo para que todas as pessoas tenham a possibilidade de viver a magia do cinema de modo justo e participativo”.

Os vencedores serão anunciados através do site e das redes sociais da AMPLA, bem como por contacto direto com os responsáveis pelos projetos selecionados.

