Rupert Murdoch é um dos homens fortes do mundo dos media. Aos 94 anos, o magnata australiano construiu um império que inclui a Fox News, o Wall Street Journal e o New York Post, publicações que informam milhões de pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Durante décadas, a pergunta que pairava no ar era simples: quem ficaria com tudo isto quando o milionário morresse?

A resposta chegou há poucos dias, mas o caminho não foi nada simples. Após anos de batalhas judiciais entre os seus seis filhos, Murdoch conseguiu finalmente que o filho Lachlan, de 54 anos, assumisse o controlo total do negócio familiar. O preço? Um acordo de 3,3 mil milhões de dólares que pôs fim a uma das mais mediáticas disputas familiares empresariais dos últimos tempos.

A família que inspirou uma série

Se esta história soa familiar, é porque provavelmente viste, ou já ouviste falar de Succession na HBO. A série, que ganhou vários Emmy, baseou-se precisamente na família Murdoch e nas suas lutas internas pelo poder. A realidade, como muitas vezes acontece, acabou por ser ainda mais dramática do que a ficção.

Conta o The New York Times que o conflito começou quando Murdoch se divorciou da segunda mulher, Anna Mann. Na altura, concordou em deixar o controlo igual do império aos quatro filhos mais velhos após a sua morte: Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch, James Murdoch e Lachlan Murdoch. Para isso, as ações foram colocadas num fundo.

Conservadores contra moderados

O problema é que a família se dividiu politicamente à medida que os Estados Unidos se polarizaram e a Fox News migrou com a sua audiência mais para a direita, segundo o jornal norte-americano. Três dos filhos, Prudence, Elisabeth e James, defendiam posições mais moderadas, enquanto Lachlan alinhava com as ideias conservadoras do pai.

James Murdoch chegou mesmo a distanciar-se publicamente do negócio familiar, criticando a cobertura da Fox News sobre as alterações climáticas e a eleição presidencial norte-americana de 2020, diz a BBC. Numa entrevista à revista The Atlantic, chamou ao pai “misógino” e disse que a Fox estava a “mentir” à sua audiência.

A matemática do poder

O receio de Rupert Murdoch era claro: quando morresse, os três filhos mais moderados poderiam unir-se contra Lachlan e mudar a linha editorial conservadora dos seus media. De acordo com o The New York Times, Lachlan receava que “os irmãos montassem um golpe para o derrubar e mudar a direção editorial” das publicações Murdoch.

Para resolver este problema, Rupert Murdoch e Lachlan decidiram tentar alterar unilateralmente os termos do fundo familiar. A ideia era garantir que só Lachlan ficaria com o controlo, cortando os outros irmãos da jogada. Mas a estratégia falhou redondamente nos tribunais.

Porque falhou?

Um tribunal de Nevada rejeitou a tentativa, considerando que agiram de “má-fé”. O juiz chamou à manobra uma “farsa cuidadosamente elaborada”.

Depois desta derrota judicial, as duas partes perceberam que teriam de negociar. Os encontros decorreram em Nova Iorque com dezenas de advogados envolvidos (cerca de 50 aparecem listados no processo judicial, segundo o The New York Times).

A única forma de garantir que Lachlan ficaria no controlo era tirar os irmãos da equação. A solução passou, então, por comprar a paz. Cada um dos três irmãos, Prudence, Elisabeth e James, receberá 1,1 mil milhões de dólares pelas suas participações no império, conforme explica a BBC. Em troca, saem completamente do negócio e perdem qualquer influência sobre a orientação política das publicações.

O acordo cria um novo fundo familiar que incluirá Lachlan e as suas duas irmãs mais novas, Grace e Chloe. Este fundo ficará com cerca de um terço dos votos na Fox e na News Corp, ligeiramente menos que os anteriores 40 por cento, mas suficiente para manter o controlo, segundo o Financial Times.

Lê-se na BBC que o magnata Rupert Murdoch “parece ter destruído a família no processo” para conseguir o que queria. “Está agora resolvido, mas não se vê que estejam todos muito felizes com isso”.

Um império conservador até 2050

O novo fundo expira apenas em 2050, garantindo que as “inclinações políticas” das publicações Murdoch “permanecerão firmemente viradas à direita”, como nota o Financial Times. A News Corp confirmou que a liderança de Lachlan Murdoch continuará “a ser importante para orientar a estratégia e sucesso da empresa”.

Para Rupert Murdoch, foi uma vitória cara mas decisiva. Conseguiu preservar aquilo a que chama o “protetor da voz conservadora no mundo anglófono” nas mãos do filho que escolheu como herdeiro. Para os outros três filhos, foi a oportunidade de se libertarem de um negócio com cuja política discordavam, levando mais de mil milhões cada um.