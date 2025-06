A Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) da FCTUC é a entidade coordenadora do projeto “ForestSphere”, que conta também com a participação do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR), as empresas Onesource, Bold Robotics, Sim4Safety e REN, bem como a Comunidade Intermunicipal de Coimbra e a Câmara Municipal da Lousã.

«Um “gémeo digital” consiste numa reprodução, em suporte informático, dos elementos mais relevantes para representar uma dada realidade física, neste caso em concreto, uma floresta, com os componentes e parâmetros requeridos para descrever e modelar os processos físicos para a sua gestão com recursos tecnológicos e humanos», explica Domingos Xavier Viegas, professor emérito da FCTUC e coordenador do projeto.

O projeto ForestSphere, pretende, a partir de dados sensoriais obtidos por diversas fontes, desde satélites, a meios aéreos e terrestres, reconstituir o ambiente, que pode influenciar os incêndios florestais.

De acordo com o especialista, “recorrendo a diferentes modelos, com estes dados numéricos serão simuladas as diversas intervenções relacionadas com a gestão do risco de incêndio, desde a prevenção, ao combate e à recuperação pós-incêndio, replicando virtualmente os processos que decorrem no mundo físico».

Os investigadores esperam, com este projeto, incorporar diversas ferramentas de apoio à decisão que têm sido desenvolvidas pela academia, a nível nacional e internacional, para melhorar a capacidade de interagir no processo de gestão do risco, incluindo no treino dos agentes.