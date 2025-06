Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Fogo terá começado numa frigideira de um restaurante no Atrium Saldanha, segundo os Bombeiros Sapadores de Lisboa, em declarações ao 24notícias. O fogo já foi controlado e os bombeiros encontram-se no local a fazer a desenfumagem, o processo de remoção dos fumos e toxinas de dentro do edifício.