Hoje, através desta plataforma (e do telemóvel), é possível pagar compras no supermercado com QR Code, levantar dinheiro em numerário ou até comprar uma bola de Berlim na praia.

A SIBS revelou, em comunicado, que o MB WAY conta atualmente com mais de 6,5 milhões de utilizadores. A plataforma permite pagar compras, levantar dinheiro, gerir cartões, usar transportes e apoiar causas solidárias tudo através do telemóvel. Tem também servido de inspiração de modernidade para muitos serviços, com muitos bancos a adotarem a ideia deste sistema de pagamento: enviar dinheiro para o telemóvel.

Ao longo da última década, a SIBS tem investido em inovação, alargando os serviços disponíveis numa única aplicação e integrando o MB WAY nas apps dos bancos aderentes. O objetivo: oferecer soluções práticas para consumidores e comerciantes.

Hoje, é possível pagar apenas com QR Code ou Contactless, levantar dinheiro sem cartão, criar cartões virtuais MB NET para compras online, gerir subscrições, dividir contas e efetuar pedidos de dinheiro.

O MB WAY evoluiu também para o pulso. O MB WAY Pulse permite pagamentos através de dispositivos e wearables: pulseiras, porta-chaves ou presilhas para relógio, reforçando a conveniência no dia a dia.

Outro destaque é o MB WAY UP!, o programa de fidelização que recompensa os utilizadores com campanhas de cashback, desafios, cartões de fidelização e outros prémios, sempre que fazem compras ou pagamentos via MB WAY.

Na vertente solidária, o Ser Solidário MB WAY permite a qualquer instituição receber donativos diretamente através da aplicação, sem custos e com simplicidade.

“Há 10 anos, o MB WAY iniciou uma nova era nos pagamentos em Portugal. Hoje, continua a liderar a transformação digital, antecipando as necessidades dos utilizadores e contribuindo para um país mais conectado e sustentável”, afirma Vítor Fernandes, presidente do Conselho de Administração da SIBS."

Para os comerciantes, o MB WAY pode ser integrado em lojas online através das soluções da SIBS, oferecendo uma opção prática e segura para pagamentos digitais. A empresa destaca ainda o papel do MB WAY na integração europeia dos meios de pagamento. A SIBS lidera o consórcio EuroPA (European Payments Alliance), em parceria com a espanhola Bizum e a italiana Bancomat.

Para assinalar o décimo aniversário, a SIBS organizou o evento “MB WAY On Tour”, com atuações de Vizinhos, Calema, Sara Correia e Diego Miranda.

