Embora o negócio tenha começado com a arte da perfumaria, o objetivo final é melhorar a saúde e o bem-estar da vida humana através do olfato.

Em vez de depender exclusivamente do olfato humano, esta tecnologia consegue criar novas combinações e acelerar a formulação de perfumes ou outros produtos olfativos com precisão e rapidez.

Há ainda preocupações ambientais : embora a Osmo afirme que seus modelos consomem pouca energia (“muito inferior a modelos como o ChatGPT”) , não fornece dados concretos nem avaliações éticas comparativas com métodos tradicionais. No outro lado da argumentação, usar IA para criar perfumes contribui para usar menos matérias primas protegendo o ambiente.

Outras vozes críticas apontam para a perda da “alma” e da sensibilidade humana com a digitalização de ingredientes que acaba com a arte de fazer um perfume.

Com a IA, grande parte do processo técnico necessário à produção de um perfume fica automatizado. Algumas empresas já usam IA: Givaudan , Firmenich , IFF e Symrise incorporam sistemas para aperfeiçoar fórmulas, criar novos ingredientes e reduzir tempos de produção .

Enquanto várias marcas passam anos em laboratório à procura do cheiro ideal. Com a IA, o tempo total do conceito à prateleira pode chegar a 18 meses .

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt