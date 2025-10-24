Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há mais de vinte anos que compramos online, mas continua a existir um certo fascínio  coletivo por dias de grandes descontos. O Dia das Compras na Net é um bom exemplo  disso: durante 24 horas, centenas de lojas online portuguesas unem-se numa celebração  das compras digitais, com o objetivo de reforçar a confiança dos consumidores e estimular  o comércio eletrónico nacional. 

A iniciativa tem todo o mérito e história. Mas, em 2025, quando a maioria dos portugueses  já compra online com naturalidade, vale a pena perguntar: ainda precisamos de um “dia  especial” para isso? 

O comércio eletrónico português nunca esteve tão forte. Segundo o Barómetro E-Shopper  2025, da Geopost, 75% dos portugueses já realizam compras online e 46% compram de  forma regular, números que superam os valores pré-pandemia e confirmam o dinamismo  do setor. A verdade é que o comércio eletrónico deixou de ser território exclusivo das  gerações mais novas. Está na rotina de milhões de pessoas que fazem compras entre  reuniões, nos transportes ou à noite, no sofá. 

Por isso, talvez o grande desafio do e-commerce já não seja convencer alguém a comprar  online, mas sim fazer com que volte à loja onde fez a sua última encomenda. O sucesso  não está apenas em gerar tráfego num dia de campanhas, está em construir uma relação  sólida nos restantes 364 dias do ano

O problema não está nas vendas, está na relação 

Durante o Dia das Compras na Net, as campanhas multiplicam-se, o tráfego dispara e as  vendas crescem. Mas o que acontece no dia seguinte? O sucesso de uma loja online não se  mede num pico de 24 horas, mede-se pela confiança que constrói ao longo do tempo. 

As pessoas já não querem apenas bons preços. Querem sentir que a marca as  compreende, que lhes simplifica a vida e que está realmente presente quando algo falha.  Querem rapidez, transparência e um serviço pós-venda eficaz, sem surpresas. O  consumidor português amadureceu e já não se deixa encantar apenas por descontos. Hoje,  quer relações consistentes e marcas com propósito.

Do evento à cultura digital 

O digital não é um canal, é uma cultura. E uma cultura constrói-se com consistência, não  apenas com campanhas. Por isso, o Dia das Compras na Net devia servir menos para  celebrar descontos e mais para avaliar a maturidade digital das empresas portuguesas.  Mostra quem está preparado para competir com os grandes e quem ainda trata o online  como uma montra temporária. 

Mais do que baixar preços, o verdadeiro desafio é aumentar o valor percebido. Porque no  fim de contas, um desconto atrai, mas é a confiança que faz o cliente voltar. 

E é isso que distingue as marcas que sobrevivem das que apenas aparecem quando há  promoções.

