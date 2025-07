Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi hoje publicado o aviso de abertura para candidaturas a apoios destinados à promoção da internacionalização das pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, com uma dotação global de 150 milhões de euros. As candidaturas decorrem entre 11 de julho de 2025 e 30 de junho de 2026 e os apoios serão atribuídos sob a forma de subvenções não reembolsáveis.

O objetivo deste novo pacote de financiamento é reforçar a base exportadora das PME nacionais e aumentar a sua visibilidade internacional, incentivando a cooperação entre empresas. Entre as ações apoiadas estão campanhas de promoção e marketing, presença em feiras e certames internacionais, e iniciativas que facilitem o conhecimento e o acesso a novos mercados, com especial valorização da diversificação geográfica e da utilização de canais digitais, informa o Ministério da Economia

e da Coesão Territorial, em comunicado.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O aviso é dirigido a entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com atividades voltadas para o apoio às PME. Estão incluídas associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, agências regionais de promoção turística e outras entidades não empresariais integradas no Sistema Nacional de Investigação e Inovação (I&I).

O apoio é cofinanciado pelos programas PITD (COMPETE 2030), PR Lisboa (Lisboa 2030) e PR Algarve (Algarve 2030).

Para esclarecer dúvidas e apresentar os detalhes do aviso, o COMPETE 2030 promove duas sessões de divulgação: a primeira decorre esta segunda-feira, 14 de julho, no auditório da Nerlei, em Leiria, e a segunda realiza-se amanhã, 15 de julho, no auditório da Agência Nacional de Inovação (ANI), no Porto.