Em comunicado, a Fly Play anunciou que “encerrou as suas operações e todos os voos foram cancelados”.

Como alternativas de viagem, a companhia aérea recomendou aos passageiros que verifiquem “os voos com outras companhias aéreas”, lembrando, contudo, que “algumas transportadoras podem oferecer ‘tarifas especiais de resgate’, considerando as circunstâncias”.

Todavia, pode haver direito a reembolso. “Se comprou o seu bilhete com um cartão de pagamento, entre em contacto com o emissor do cartão para obter um reembolso”, diz a Fly Play,

Por sua vez, “se reservou o seu bilhete como parte de um pacote (voo + alojamento ou serviços) através de uma agência de viagens no EEE, contacte o seu agente de viagens para obter assistência”.

Segundo a companhia aérea, “alguns direitos também podem ser aplicáveis ao abrigo dos regulamentos da UE relativos aos passageiros aéreos. Em caso de falência, as reclamações devem ser dirigidas ao administrador nomeado”.

Passageiros ficam sem voos, governo islandês vê opções

Foram vários os passageiros apanhados desprevenidos com esta decisão da companhia aérea, entre eles portugueses.

Francisco David Ferreira, jornalista da CNN/TVI, disse na rede social X estar numa “situação meio inacreditável”.

“Estou na Islândia, e a companhia aérea Play, com quem ia voar para o Porto no domingo, acabou de falir. Cancelou imediatamente toda a operação”, disse.

Mais tarde, anunciou ter conseguido uma alternativa. “Ninguém sabe nada e ninguém resolve nada para já, pelos vistos há centenas de passageiros à toa no aeroporto. Nós estamos bastante longe. Mas para já resolvemos, via Londres com Icelandair. As outras opções estão a preços estapafúrdios”.

Quanto à “expectativa de voos mais em conta”, o jornalista notava que “o problema é que o pessoal está em pânico e os voos estão a desaparecer”.

Segundo a Isavia, prestador nacional de serviços aeroportuários e de navegação aérea da Islândia, um total de 12 voos da Play — seis partidas e seis chegadas — foram cancelados no dia de ontem no Aeroporto de Keflavík, afetando cerca de 1.750 passageiros.

Esta entidade notou ainda que “a equipa do aeroporto tem auxiliado os passageiros”, disponibilizando informação “sobre a situação e os seus direitos, de acordo com as orientações fornecidas pelo site da Autoridade de Transporte da Islândia”.

Agora, o governo islandês e a Icelandair discutem já a possibilidade de organizar voos extraordinários para responder às necessidades dos viajantes afetados, nomeadamente para os cidadãos islandeses que ficaram retidos noutros países.

O presidente executivo da Icelandair, Bogi Nils Bogason, sublinhou que a prioridade imediata passa por dar resposta à crise humanitária criada pela paralisação da Play. “Estamos em conversações com as autoridades relativamente a voos suplementares. Essas negociações decorrem com o Ministério das Infraestruturas”, disse.

“O primeiro pensamento que me ocorre perante esta notícia é o quão difícil é a situação para os passageiros e para os funcionários da Play, e é a eles que dirigimos a nossa atenção”, afirmou ainda.

Questionado sobre a eventual subida dos preços dos bilhetes na sequência do desaparecimento da Play Airlines, Bogason afastou esse cenário. “Não será por causa disto. Operamos num ambiente dinâmico e a concorrência continuará a ser intensa. Estamos a competir com algumas das maiores companhias aéreas da Europa e dos Estados Unidos”, afirmou.

Ainda assim, admitiu que poderá haver algum efeito no segmento das viagens de lazer, mercado onde a Fly Play tinha investido com particular intensidade.

Encerramento da atividade afeta cerca de 400 funcionários

De acordo com a Reuters, a falência da companhia vai afetar cerca de 400 funcionários — a Fly Play entrará em negociações com os funcionários e as autoridades enquanto encerra as suas operações.

Quanto às causas para o sucedido, a companhia aérea aponta o impacto do seu fraco desempenho financeiro e das baixas vendas de bilhetes.

De recordar que as ações da empresa caíram 2,6% nas negociações matinais na bolsa de valores OMX Iceland antes que as operações fossem suspensas. As ações da Fly Play caíram 55% desde o início do ano.

