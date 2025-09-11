O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira manter as suas taxas de juro diretoras, incluindo a taxa de depósitos em 2,00%, valor considerado neutro para a zona euro, que não estimula nem travou o crescimento económico.
Numa nota divulgada no seu portal, o BCE especificou que as taxas aplicáveis permanecem inalteradas:
- Facilidade permanente de depósito: 2,00%;
- Operações principais de refinanciamento: 2,15%;
- Facilidade permanente de cedência de liquidez: 2,40%.
A decisão reflete a política atual do BCE de manter a estabilidade monetária na região, sem alterar o custo do crédito para os bancos nem influenciar diretamente o consumo e o investimento.
