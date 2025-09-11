Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa nota divulgada no seu portal, o BCE especificou que as taxas aplicáveis permanecem inalteradas:

Facilidade permanente de depósito: 2,00%;

Operações principais de refinanciamento: 2,15%;

Facilidade permanente de cedência de liquidez: 2,40%.

A decisão reflete a política atual do BCE de manter a estabilidade monetária na região, sem alterar o custo do crédito para os bancos nem influenciar diretamente o consumo e o investimento.