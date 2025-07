Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Francisco Cabral entrou esta sexta-feira em campo, no jogo de duplas no torneio de Wimbledon, com um laço preto, quebrando assim uma tradição de 148 anos.

Recorde-se que Wimbledon exige aos tenistas que façam os seus jogos completamente de branco, mas abriu uma exceção e autorizou o tenista português a prestar homenagem a Diogo Jota e André Silva, que faleceram na quinta-feira em acidente de viação.

A regra centenária, imposta logo nos primórdios do torneio, que teve a primeira edição em 1877, foi assim quebrada, com a utilização de braçadeiras negras.

"Ele é um grande nome, não apenas em Portugal, mas no mundo. Era uma excelente pessoa, com uma bela família com três filhos. Não consegui arranjar uma [braçadeira negra] a tempo para o jogo hoje [quarta-feira], mas vou tentar fazer o próximo encontro com uma", admitiu, citado pelo Mirror, após ter-se qualificado para a segunda ronda, a jogar ao lado de Lucas Miedler.

Recorde-se que além de Francisco Cabral também Nuno Borges está a participar no torneio britânico, tanto na vertente de singulares, como na de pares.