José Pedro Aguiar-Branco falava aos jornalistas em Berna, na Suíça, antes de assistir ao jogo entre Portugal e Espanha do Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

“Este é um dia muito triste para o desporto nacional e internacional. Foi com enorme consternação que tivemos conhecimento do falecimento do Diogo Jota e do seu irmão André Silva”, referiu o presidente do parlamento, lamentando, depois, o acidente de viação “brutal”, em Espanha, que “ceifou a vida a jovens promissores”.

José Pedro Aguiar-Branco referiu que, enquanto futebolista, Diogo Jota “sempre representou a seleção portuguesa de futebol com muito orgulho, com muito talento e muito trabalho, constituindo um exemplo para muitos jovens pela forma como exerceu a sua profissão”.

“Quero também anunciar que, na sexta-feira, no parlamento, será votado um voto de pesar que apresentarei, de forma a homenagear a memória destes dois jovens e também o legado que deixam ao desporto nacional”, declarou.

Antes, logo pela manhã, o presidente da Assembleia da República manifestou profunda consternação pela morte do futebolista internacional português Diogo Jota e do seu irmão, André Silva, considerando que constitui uma grande perda para o futebol nacional.

Esta mensagem de José Pedro Aguiar-Branco foi publicada na conta oficial da Assembleia da República na rede social X (antigo Twitter).

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e no qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas Ligas das Nações.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.