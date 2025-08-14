Por este motivo ocorrerão cortes de trânsito rodoviário, não sendo permitida a circulação de qualquer viatura nas seguintes artérias do concelho de Torres Vedras:

  • Rotunda António Charrua
  • Avenida Poente até á Rotunda de acesso á Serra da Vila
  • Rua Villenave D´Ornon
  • Rua Maria Barreto Bastos
  • Rua Manuel César Candeias
  • Rua Teresa de Jesus Pereira
  • Av. General Humberto Delgado
  • Rua Dr. Gomes Leal até á Rotunda do Wellington
  • Rua Dias Neiva (EN8)
  • Rotunda de Lagos
  • Av. Das Guerras Peninsulares até á Rotunda Joaquim Agostinho (Arena Shopping)
  • Rua Cruz das Almas (EN8)
  • Rua Leonel Trindade até á Rotunda alusiva aos 100 anos do Torreense (EN8)
  • Rua Francisco Vicente (EN8) em direção ao Bombarral

O que ter em conta?

  • Se pretender fazer uso da sua viatura entre 15h00 e as 16h30 do dia 16, não deve parqueá-la nas artérias integradas no percurso, nem nas áreas diretamente adjacentes;
  • Siga estritamente as indicações dos Polícias colocados ao longo do percurso da prova, seja um facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança, a dos outros cidadãos e a prova desportiva;
  • Assista à prova nos locais indicados, afastados da berma e sem interferir com a circulação dos participantes;
  • Não atravesse ou circule por qualquer meio nos arruamentos de passagem dos atletas;
  • A circulação nas vias indicadas é estritamente proibida, independentemente do motivo (mesmo operações logísticas como abastecimento de estabelecimentos, entrega de encomendas, entre outros);
  • Evite deslocar-se para os locais restritos à circulação pedonal para evitar ajuntamentos, como os pontos de partida e de meta;
  • Verifique se deixou o veículo trancado e em segurança, não deixando valores à vista no seu interior;
  • Se considerar necessária a intervenção policial, contacte a Esquadra de Torres Vedras (tlf: 261 330 770), da Divisão Policial de Loures.