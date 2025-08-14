O Comando Metropolitano de Lisboa informa que, no dia 16 de agosto, pelas 15h00, irá realizar-se a 9.ª Etapa da 86.ª Volta a Portugal em Bicicleta.
Por este motivo ocorrerão cortes de trânsito rodoviário, não sendo permitida a circulação de qualquer viatura nas seguintes artérias do concelho de Torres Vedras:
- Rotunda António Charrua
- Avenida Poente até á Rotunda de acesso á Serra da Vila
- Rua Villenave D´Ornon
- Rua Maria Barreto Bastos
- Rua Manuel César Candeias
- Rua Teresa de Jesus Pereira
- Av. General Humberto Delgado
- Rua Dr. Gomes Leal até á Rotunda do Wellington
- Rua Dias Neiva (EN8)
- Rotunda de Lagos
- Av. Das Guerras Peninsulares até á Rotunda Joaquim Agostinho (Arena Shopping)
- Rua Cruz das Almas (EN8)
- Rua Leonel Trindade até á Rotunda alusiva aos 100 anos do Torreense (EN8)
- Rua Francisco Vicente (EN8) em direção ao Bombarral
O que ter em conta?
- Se pretender fazer uso da sua viatura entre 15h00 e as 16h30 do dia 16, não deve parqueá-la nas artérias integradas no percurso, nem nas áreas diretamente adjacentes;
- Siga estritamente as indicações dos Polícias colocados ao longo do percurso da prova, seja um facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança, a dos outros cidadãos e a prova desportiva;
- Assista à prova nos locais indicados, afastados da berma e sem interferir com a circulação dos participantes;
- Não atravesse ou circule por qualquer meio nos arruamentos de passagem dos atletas;
- A circulação nas vias indicadas é estritamente proibida, independentemente do motivo (mesmo operações logísticas como abastecimento de estabelecimentos, entrega de encomendas, entre outros);
- Evite deslocar-se para os locais restritos à circulação pedonal para evitar ajuntamentos, como os pontos de partida e de meta;
- Verifique se deixou o veículo trancado e em segurança, não deixando valores à vista no seu interior;
- Se considerar necessária a intervenção policial, contacte a Esquadra de Torres Vedras (tlf: 261 330 770), da Divisão Policial de Loures.
