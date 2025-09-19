Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Norte Surf Fest volta a incluir no seu programa uma sessão de surf adaptado, que terá lugar no dia 27 de setembro, entre as 14h00 e as 17h00, na Praia de Matosinhos. A atividade é organizada pela Associação Surfit Terapêutica e dirige-se a pessoas com deficiência ou necessidades especiais, integradas em instituições da Área Metropolitana do Porto.

A sessão será acompanhada por técnicos especializados e voluntários da organização, com o objetivo de proporcionar uma experiência de contacto com o mar, através da prática do surf, em condições adaptadas às capacidades de cada participante.

A inclusão do surf adaptado no festival insere-se na estratégia de promover o bem-estar, a inclusão social e o acesso ao mar como forma de terapia e superação pessoal. Esta abordagem tem vindo a ganhar destaque em vários eventos ligados aos desportos náuticos, sendo considerada uma ferramenta importante de desenvolvimento físico e emocional.

Além do impacto individual nas pessoas participantes, a sessão tem também um papel de sensibilização pública, ao integrar-se numa programação mais ampla dedicada à cultura oceânica, ao desporto e à sustentabilidade.

O Norte Surf Fest decorre entre os dias 26 e 28 de setembro, em Matosinhos e no Porto, com várias atividades abertas ao público, incluindo conferências, competições, exposições, concertos e ações de educação ambiental.