A grande protagonista do encontro foi a defesa Flores, que apontou três golos — um em cada período da partida — aos 7, 14 e 27 minutos. O quarto tento português foi marcado por Carolina, aos 31 minutos. Do lado espanhol, marcaram Manau (22’) e Andrea Miron (25’).

Este triunfo tem sabor especial: Portugal já tinha alcançado a final em 2023 e 2024, perdendo contra Espanha (3-2) e Polónia (5-1), respetivamente, ambas em Alghero, mas só agora conseguiu erguer o troféu, à terceira tentativa consecutiva.

A Espanha, que tinha afastado a campeã em título Polónia nas meias-finais (2-0), ainda conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos, mas não resistiu à resposta final da equipa orientada por Alan Cavalcanti.

Na fase de grupos, Portugal tinha vencido a Suíça por 4-3 no desempate por penáltis (após 3-3 no tempo regulamentar e prolongamento) e superado a Polónia por 2-1, garantindo o primeiro lugar do Grupo A. Nas meias-finais, as portuguesas bateram a Ucrânia por 3-1, antes de confirmarem a conquista inédita frente à Espanha.