Os portugueses Vasco Peso, em tumbling, e Pedro Ferreira e Diogo Abreu, em sincronizado, receberam o outro, na competição mundial de trampolins.

Os ginastas Pedro Ferreira e Diogo Abreu ficaram à frente da dupla chinesa, que ficou em segundo lugar, e da dupla francesa, que conquistou o bronze.

Vasco Peso, por sua vez, conseguiu 31,700 pontos no tumbling, um recorde que lhe concedeu o primeiro lugar. A prova serviu de ensaio para os Jogos Mundiais Chengdu2025, a realizar-se em agosto.

Em segundo lugar ficou o britânico Jaque Taddei, e, em terceiro, o dinamarquês Martin Abildgaard.

No duplo mini-trampolim, a seleção portuguesa voltou a subir a pódio. Diana Gago ficou com a prata e Diogo Cabral foi bronze na final masculina. Alexandra Garcia foi sétima na final da competição.

No trampolim individual, prova olímpica, o atleta Gabriel Albuquerque esteve em destaque, desde o último posicionamento em quinto no jogos de Paris2024, mas este fim de semana não conseguiu completar o exercício na meia-final, acabando em 18.º. Com um melhor resultado, Pedro Ferreira (11.º) e Lucas Santos (14.º) também representaram a seleção, tal como Sofia Correia, a melhor portuguesa desta categoria em femininos (23.º).