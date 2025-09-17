Em comunicado, o organismo oficializou a remarcação dos dois duelos, com os 'dragões', líderes isolados, a defrontarem os 'lobos' numa segunda-feira, às 20:00, quatro dias depois da visita aos austríacos do Salzburgo e três dias antes da receção aos sérvios do Estrela Vermelha, em partidas das duas primeiras rondas da fase de liga da Liga Europa.

A visita do FC Porto ao Arouca estava inicialmente agendada para 28 de setembro, mas coincide com a realização da Feira das Colheitas, evento que atrai milhares de visitantes àquela cidade do distrito de Aveiro, com a autarquia local e a Polícia de Segurança Pública (PSP) a alertarem para questões de segurança e a pedirem o reagendamento do jogo.

Essa partida vai encerrar a sétima jornada do campeonato, já depois da receção do Famalicão ao Rio Ave, que foi antecipada em um dia e tem início marcado para as 20h30.

A Primeira Liga é liderada pelo FC Porto, com 15 pontos, em cinco encontros, contra 12 do bicampeão nacional Sporting, segundo classificado, e do Moreirense, terceiro.