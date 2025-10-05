Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os preços dos combustíveis deverão baixar já na segunda-feira, segundo as previsões divulgadas pelo Automóvel Club de Portugal (ACP). A gasolina simples 95 deverá ficar meio cêntimo mais barata, enquanto o gasóleo simples desce dois cêntimos por litro.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo era de 1,573 euros por litro e o da gasolina de 1,707 euros na sexta-feira. Se as previsões se confirmarem, o gasóleo simples passará a custar cerca de 1,553 euros por litro e a gasolina simples 95 fixar-se-á nos 1,702 euros.