Ao longo de 33 dias, Tiago Cação visitou cidades de Norte a Sul e de Oeste a Este do país, destacando o atraso das autarquias na implementação de políticas de mobilidade urbana.

“Visitei muitas cidades com centros históricos de 600 ou 700 anos, com património arquitetónico e cultural riquíssimo, que continuam a enfiar milhares de carros lá dentro”, lamentou o atleta ao Jornal de Notícias, referindo Tarouca como exemplo de um centro histórico congestionado por automóveis.

O percurso do “Projecto 278” começou no Porto, em junho, com o propósito de entregar a “Carta a Garcia” a cada presidente de câmara, alertando para a necessidade de priorizar a bicicleta nas políticas urbanas. Apesar de ter sido forçado a interromper a iniciativa devido a uma pneumonia, Tiago retomou a viagem e completou todos os municípios previstos, incluindo a última etapa simbólica em Lisboa.

O ultramaratonista destacou a importância de incluir a bicicleta na agenda política e de criar condições urbanas mais sustentáveis, com ruas pedonais, espaços seguros para ciclistas e redução do domínio do automóvel. Além da mobilidade, Tiago procurou também promover o interior do país, incentivando o turismo sustentável e o cicloturismo, com atenção especial às zonas afetadas pelos incêndios de agosto.

O projeto contou com o apoio institucional da Associação Nacional de Municípios, da Federação Portuguesa de Ciclismo, da MUBi, do IMT, do ICNF e da ABIMOTA, tendo ainda o Alto Patrocínio do Presidente da República.

