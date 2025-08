Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova app do Governo para promover o exercício físico destina-se a “todos os portugueses, acima dos 13 anos” e é “totalmente grátis”, esclarece a entidade.

A criação desta aplicação está inserida na campanha "Agora Tu, Activa-te!" que pretende incentivar a mudança de hábitos.

O que permite fazer?

Conteúdos educativos personalizados;

Consultar oferta de entidades parceiras, iniciativas e locais para a prática de desporto.

Integração com outras aplicações e wearables.

Desafios e atividades. → Incentivo à prática através de recompensas e benefícios.

Segundo o IPDJ, "Portugal está a mover-se cada vez menos. Os nossos hábitos, comportamentos e escolhas diárias estão a levar-nos ao sedentarismo".

O instituto sublinha que 73% dos portugueses afirmam que nunca praticam exercício ou desporto.

Como fazer o registo na aplicação?

Para fazer o registo na aplicação, basta utilizar o endereço de email, definir uma palavra-passe segura e aceitar os termos e condições de uso da plataforma. O registo é totalmente gratuito e simples, permitindo começar rapidamente a explorar todas as funcionalidades disponíveis.

Depois do registo é necessário responder a um breve questionário sobre a regularidade de exercício físico. De seguida, está pronta a usar (e inclusive, a emparelhar com relógios de monitorização de atividade ou outras apps do género).

Como funcionam as metas diárias e semanais?

As metas diárias e semanais são ajustadas conforme a faixa etária, garantindo que se adaptem às necessidades de cada utilizador.

Para a Apptiva, a idade entre 5 e 17 anos, a meta diária é de 60 minutos de atividade física moderada a intensa, 7000 passos e, semanalmente, deverão ser feitos realizar 3 treinos de fortalecimento muscular.

No caso de um adulto, entre 18 e 64 anos, a meta semanal é composta por 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa, além de 2 Treinos de Força e uma meta diária de 7000 passos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Com 65 anos ou mais, a meta semanal inclui 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa, 2 Treinos de Força e 6000 passos diários.

Estas metas foram desenhadas para ajudar a manter um estilo de vida saudável e equilibrado.

Os treinos podem ser uma corrida, uma aula de ginásio ou outra modalidade. Mas, se souber o que fazer, a própria aplicação vai sugerir treinos. Assim como informações sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros artigos para aumentar a literacia sobre exercício.

Como ganhar recompensas?

A cada registo de treino, somam-se pontos que servem para subir de nível. Há, no total, quatro patamares, com vários níveis cada.

As recompensas, surgem à medida que se avança entre níveis e se soma pontos numa espécie de saldo virtual que pode ser trocado por promoções, descontos e vouchers na secção “Os teus benefícios”. Dependem, no entanto, dos parceiros da app.

Por cada 30 pontos acumulados, que correspondem a 10 minutos de atividade física de intensidade moderada, ganha-se 1 Ativa (moeda virtual).

Como instalar a aplicação?

A aplicação está disponível em dispositivos iOS e Android. Basta aceder à App Store ou ao Google Play Store para a descarregar e começar a utilizar gratuitamente.