Marc Márquez (Ducati) venceu pela primeira vez o Grande Prémio da Áustria e é mais líder na classificação geral do MotoGP. O espanhol sobe ao lugar mais alto do pódio de uma corrida pela sexta vez consecutiva este ano, algo que não conseguia desde 2014.
Largando do quarto posto, Márquez chegou rapidamente ao segundo posto, mas apenas conseguiu ultrapassar Marco Bezzecchi (Aprilia) a nove voltas do fim, saindo por cima de uma dura batalha com o italiano, que defendeu até ao limite do possível a liderança da corrida.
O português Miguel Oliveira ficou a 34,8 segundos de diferença da primeira posição, com o 17.º posto neste Grande Prémio da Áustria, num circuito onde venceu pela primeira vez na carreira, em 2020.
Márquez, que já tinha vencido a corrida sprint na véspera, alarga a vantagem no topo do Mundial, somando mais 142 do que o irmão, Alex Márquez (Gresini), que foi apenas décimo no Red Bull Ring depois de ter sido penalizado com uma volta longa no início do Grande Prémio. Miguel Oliveira segue no 25.º lugar do campeonato, com seis pontos.
No próximo fim de semana, corre-se o Grande Prémio da Hungria, no Balaton Park.
