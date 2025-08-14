Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Uma das circunstâncias que mais contribui para a promoção da região e do país são os grande eventos. Asseguramos a realização do MotoGP, a prova mãe do motociclismo para 2025 e 2026 e estou em condições de vos dizer, vamos formalizar o regresso da F1 ao Algarve em 2027", afirmou o primeiro-ministro Luís Montenegro, na rentrée do PSD, que se realiza no Algarve.

"Estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do Governo, mas têm um retorno, direto e indireto, que valem a pena", afirmou Montenegro.

De recordar que a F1 esteve em Portugal, primeiro entre 1958-1960, entre os circuito Urbano da Boavista, no Porto, e Monsanto, em Lisboa. No final do século, no circuito do Estoril, a F1 veio ao circuito entre 1984-1996, antes da prova voltar a ser retirada do calendário devido ao incumprimento das exigências de segurança da FIA. Mais recentemente, a F1 regressou a Portugal no Autódromo Internacional do Algarve, entre 2020 e 2021. Foi no Algarve que Lewis Hamilton venceu pela 92.ª F1, superando o recorde de 91 triunfos de Michael Schumacher.

Já no MotoGP, entre 2000 e 2012 o campeonato do mundo de velocidade esteve no circuito do Estoril e regressou depois em 2020, já no Autódromo Internacional do Algarve, onde se mantém até hoje. De recordar que Miguel Oliveira venceu a edição de 2020 do Grande Prémio de Portugal, tornando-se no primeiro português a conquistar uma vitória na categoria máxima de velocidade no que toca às duas rodas.