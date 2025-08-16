No Grande Prémio da Áustria, no Red Bull Ring, o piloto italiano garantiu posição privilegiada no arranque pela primeira vez ao serviço do Aprilia. Foi o mais rápido deste sábado, com o tempo de 1:28.060 minutos. No total, coleciona cinco poles, sendo que a última havia acontecido na Índia, em 2023.

Já Marc Márquez, que tem dominado o Mundial, vai arrancar da quarta posição, depois de uma queda que o prejudicou nas contas finais. Miguel Oliveira (Pramac) vai partir da 18.º posição.