A 3.ª ronda tem início na sexta-feira, 22 de agosto, com o encontro entre GD Chaves e FC Felgueiras (20h15, SportTV), e encerra na segunda-feira, 25, com o duelo entre Lusitânia de Lourosa FC e SL Benfica B (18h00, SportTV+).

Já a 4.ª jornada arranca na sexta-feira, 29 de agosto, com a receção da U. Leiria ao SCU Torreense (18h00, SportTV+) e termina no domingo, 31, com o confronto entre FC Vizela e UD Oliveirense (15h30, SportTV).

Veja aqui o calendário:

22 agosto (sexta-feira)

GD Chaves – FC Felgueiras, 20h15 (SportTV)

23 agosto (sábado)

Portimonense – FC Vizela, 11h00 (SportTV)

FC P. Ferreira – U. Leiria, 14h00 (SportTV+)

SCU Torreense – Académico, 15h30 (SportTV)

24 agosto (domingo)

UD Oliveirense – Sporting CP B, 11h00 (SportTV)

FC Porto B – SC Farense, 11h00 (Porto Canal)

Leixões SC – FC Penafiel, 14h00 (SportTV+)

Marítimo M. – CD Feirense, 15h30 (SportTV)

25 agosto (segunda-feira)

L. Lourosa FC – SL Benfica B, 18h00 (SportTV+)

29 agosto (sexta-feira)

U. Leiria – SCU Torreense, 18h00 (SportTV+)

30 agosto (sábado)

FC Penafiel – GD Chaves, 11h00 (SportTV)

FC Felgueiras – L. Lourosa FC, 14h00 (SportTV+)

CD Feirense – Leixões SC, 15h30 (SportTV)

SL Benfica B – Portimonense, 18h00 (BTV)

31 agosto (domingo)

SC Farense – Marítimo M., 11h00 (SportTV)

Sporting CP B – FC P. Ferreira, 11h00 (Sporting TV)

Académico – FC Porto B, 14h00 (SportTV+)

FC Vizela – UD Oliveirense, 15h30 (SportTV)