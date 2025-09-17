Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Bruno Lage vai rescindir nas próximas horas com o Benfica e não receberá qualquer indemnização, correspondente aos salários que tinha em vigor até junho de 2026, apurou o 24notícias.

A saída dos encarnados foi acordada em pouco tempo com Rui Costa, presidente dos encarnados, e Bruno Lage fez questão de dizer ao líder das águias que não queria receber mais nada até final do seu contrato.

As únicas exigências de Bruno Lage dizem respeito apenas ao salário do presente mês, setembro, e ainda aos prémios que tem direito a receber, nomeadamente a recente conquista da Supertaça, diante do Sporting.

Refira-se que Bruno Lage recebia no Benfica cerca de dois milhões de euros por temporada. Já com a época em curso e os meses de julho e agosto pagos, faltando agora o correspondente a setembro, as águias poupam mais de um milhão de euros com a saída de Bruno Lage.

A maior 'despesa' dos encarnados será com a equipa técnica de Bruno Lage, que exige receber a totalidade do contrato até 2026.

