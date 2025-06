“Tudo de bom para o futuro, João”, escreveu o emblema italiano na rede social X (antigo Twitter), ao despedir-se do avançado.

Félix, de 25 anos, que se notabilizou na segunda metade da época 2018/19 ao serviço do Benfica, foi a transferência mais cara do clube lisboeta, com o Atlético de Madrid a pagar 126 milhões de euros pelos direitos do jogador.

Fora de Portugal, João Félix nunca se conseguiu afirmar como opção indiscutível, com um desempenho inconstante nos ‘colchoneros’, que, após três épocas e meia, o emprestaram ao Chelsea, em janeiro de 2023.

Na época seguinte, o jogador foi novamente cedido, desta vez ao FC Barcelona, pelo qual efetuou 44 jogos, 24 dos quais como titular, mas regressou ao Chelsea, com os ingleses a pagarem ao ‘Atleti’ um valor na ordem dos 52 milhões de euros.

O português voltou a não ser um indiscutível nos ‘blues’, com 11 de 20 jogos como suplente utilizado, e em fevereiro deste ano saiu para o AC Milan, de Sérgio Conceição, no qual fez metade da época, 11 de 21 vezes a entrar como suplente, com três golos.

A disputar o Mundial de clubes, Bruno Lage, treinador que lançou Félix na equipa principal do Benfica, chegou a comentar a vontade do jogador, mas também dos ‘encarnados’, mas que o salário do avançado é um obstáculo.

“Sentimos que há vontade dos dois lados, mas tem de se ver o aspeto financeiro. Quanto é que temos para gastar com o João. E, do lado do João [Félix], entender que o Benfica neste momento não pode suportar o seu salário”, disse o treinador.