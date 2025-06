Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Há uma grande unidade do partido na sua mobilização para legitimar a minha liderança, não apenas na forma como estão a participar, mas também porque as votações têm sido muito expressivas, referiu, em declarações à agência Lusa.

Anotou, também, que em todas as federações o apoio está sempre acima dos 90% das manifestações de apoio, o que é em si muito significativo”, reforçou.

José Luís Caneiro recordou que na sexta-feira “votaram já bastantes federações do país”.

“Hoje votam em seis, incluindo três das maiores — Porto, Braga e Coimbra. A participação eleitoral está a ser muito positiva, está acima dos 50%, o que é muito expressivo, considerando que há apenas uma candidatura”, anotou.

Falando no concelho onde foi presidente de câmara vários mandatos e começou a sua carreira política, o candidato agradeceu a participação dos militantes do Partido Socialista e deixou votos de que “aqueles que ainda não foram votar o possam fazer, porque há secções que estarão abertas até às 19:00, até às 20:00 e outras até às 22:00”.

José Luís Carneiro referiu, por outro lado, ser “devida”, neste segundo dia de votação, “uma palavra de gratidão aos militantes e simpatizantes e também aos muitos cidadãos independentes” que, por todo o país, o acompanharam nas sessões que realizou nas sedes do Partido Socialista.

Assinalou, ainda, a participação nos encontros que realizou “tendo em vista apresentar a moção de estratégia nacional”.

Estas eleições foram marcadas na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos do cargo de secretário-geral do PS, depois da pesada derrota eleitoral que o PS sofreu nas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio e que reduziu a bancada socialista a 58 deputados e à terceira força política no parlamento.

Na sexta-feira, os militantes do PS votaram em 15 das 21 federações do partido. Hoje vão às urnas os socialistas das restantes seis distritais: Açores, Algarve, Braga, Coimbra, Porto e Viseu.