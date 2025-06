Pogba, que é um jogador livre, chegou ao principado do Mónaco na quinta-feira à noite, para passar pelos habituais exames médicos entre sexta-feira e hoje, antes de assinar contrato até junho de 2027.

O médio francês não joga desde setembro de 2023, depois de, inicialmente, ter sido suspenso por quatro anos, numa pena que foi posteriormente reduzida para 18 meses, devido a análise positiva de doping.

Pogba testou vestígios de metabolitos de testosterona na análise que tinha efetuado em 20 de agosto, ainda na primeira jornada da Serie A de 2023/24, logo depois de um jogo diante da Udinese, em que não saiu do banco.

Em dezembro de 2023, já depois de a contra-análise confirmar positivo, em dezembro, o Tribunal italiano antidopagem pediu quatro anos de suspensão, o que foi confirmado em fevereiro de 2024.

No mesmo ano, já em outubro, foi o Tribunal Arbitral do Desporto a reduzir a pena, que tinha começado a ser cumprida em setembro de 2023, para 18 meses, possibilitando o regresso do jogador aos relvados.

O médio era um jogador livre, depois de a Juventus, com a qual tinha contrato até 2026, ter rescindido a ligação em novembro de 2024, pouco tempo depois de ter sido aceite pelo TAD a redução do castigo.

O Mónaco será o terceiro clube profissional da carreira de Pogba, que apenas vestiu as cores do Manchester United, emblema em que fez parte da sua formação, e da Juventus.