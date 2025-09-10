“Estou muito honrado por receber este fantástico prémio. Infelizmente, não posso estar em pessoa, mas queria agradecer aos jogadores, ao staff, a toda a gente do clube e aos adeptos, que tornaram isto possível com o seu apoio”, afirmou o ponta de lança, de 27 anos, numa mensagem audiovisual divulgada na gala anual da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Gyökeres voltou a ser o jogador mais votado pelos treinadores e capitães dos 18 clubes da I Liga, prova na qual se sagrou melhor marcador nas últimas duas épocas, num total de 68 golos em 66 jogos, e venceu dois títulos pelo Sporting, mais a Taça de Portugal em 2024/25, que permitiram aos “leões” revalidarem o estatuto de campeão nacional ao fim de 71 anos e alcançarem a “dobradinha” 23 anos depois.

“Foi uma época inesquecível, ganhámos a I Liga e a Taça. Obrigado a todos e parabéns aos outros nomeados e vencedores. Obrigado aos que votaram em mim. Adoro-vos a todos”, terminou.

Integrado na melhor equipa da temporada passada, a exemplo de 2023/24, o internacional sueco replicou os feitos dos avançados brasileiros Hulk (2010/11 e 2011/12) e Jonas (2014/15 e 2015/16) e do médio Bruno Fernandes (2017/18 e 2018/19), que também revalidaram o troféu de futebolista mais valioso do campeonato, atribuído desde 2005/06.

Após duas temporadas ao serviço do Sporting CP, Gyökeres tranferiu-se para o Arsenal, em Inglaterra, num negócio consumado por 65,8 milhões de euros fixos, mais 10,3 milhões de euros por objetivos, que proporcionou a venda mais cara da história do Sporting.