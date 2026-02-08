Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A confirmação da entrada de Kika Veselko para o Champions Tour (CT) surge depois do sétimo lugar alcançado no Pipe Challenger, sexta e penúltima etapa do circuito Challenger Series 2025/2026, circuito de qualificação para o CT 2026.

A surfista de Carcavelos, 22 anos, começou a temporada com uma vitória em Newcastle, Austrália, foi 5.ª em Ballito, na África do Sul, 9.ª na Ericeira e 17.ª em Saquarema, Brasil.

Estes resultados permitiram a Veselko, atualmente em número 4 do ranking da WSL quando falta realizar a última etapa do CS, em Newcastle, carimbar acesso ao Circuito Mundial de surf.

