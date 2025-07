Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD ("FC Porto") informa o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou hoje a acordo e celebrou contratos de trabalho com Francesco Farioli como treinador da sua equipa principal de futebol bem como com a restante equipa técnica, válidos até ao final da época desportiva 2026/27”, informaram os ‘dragões’ na nota enviada ao regulador do mercado.

O técnico, de 36 anos, chega ao FC Porto proveninente do Ajax, para substituir o argentino Martín Anselmi, que deixou o comando dos ‘dragões’ na semana passada, poucos dias após a equipa não ter passado da fase de grupos do Mundial de clubes, que decorre nos Estados Unidos.

Farioli será oficialmente apresentado na segunda-feira, numa cerimónia marcada para as 12:00, no auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão, segundo indicou o clube no seu site oficial.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O italiano começou a carreira como treinador de guarda-redes, desempenhando essas funções em emblemas de escalões secundários de Itália, bem como no Benevento e no Sassuolo, sendo que, pelo meio, também trabalhou no Qatar.

A primeira experiência como treinador principal ocorreu no Karagumruk, do principal escalão da Turquia, em 2020/21, antes de se mudar, na época seguinte, para o Alanyaspor, que liderou entre 2022 e 2023.

Em 2023/24, assumiu o comando do Nice, conduzindo a equipa do sul de França ao quinto lugar da Ligue 1 e à qualificação para a Liga Europa, caindo, contudo, nos quartos de final da Taça francesa, perante o Paris Saint-Germain.

Na temporada passada, foi o escolhido para treinar o histórico Ajax e esteve bem lançado para arrebatar o título de campeão dos Países Baixos, uma vez que, a cinco jornadas do final da prova tinha nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado, PSV.

Contudo, na ponta final do campeonato, a formação de Amesterdão foi desperdiçando pontos atrás de pontos e, na penúltima ronda, viu-se ultrapassada pelo conjunto de Eindhoven, que confirmou mesmo a conquista do bicampeonato na derradeira jornada, relegando o Ajax para o segundo posto, com menos um ponto.

Na Taça dos Países Baixos, caiu perante o AZ Alkmaar, nos oitavos de final, a mesma fase em que foi eliminado na Liga Europa, frente aos alemães do Eintracht Frankfurt.

O FC Porto anunciou na semana passada ter iniciado negociações para rescindir o contrato com Martín Anselmi, na sequência do desempenho da equipa no Mundial de clubes, em que os ‘azuis e brancos’ se cotaram como a equipa europeia com pior desempenho na competição, com apenas dois pontos, resultantes de empates com Palmeiras (0-0) e Al Ahly (4-4), e uma derrota com o Inter Miami (2-1).

O treinador argentino tinha chegado ao FC Porto no início do ano, para render Vítor Bruno, mas não conseguiu mais do que um terceiro lugar na I Liga, a 11 pontos do campeão Sporting e a nove do ‘vice’ Benfica, tendo ainda sido eliminado na Liga Europa pela Roma, no play-off de acesso aos oitavos de final.